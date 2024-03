Trasy nordic walking do 19 km od Szczawnicy. Urokliwe trasy na weekend 30 - 31 marca

Rozglądasz się za nowymi trasami nordic walking w okolicy Szczawnicy? Z Traseo mamy dla Ciebie garść propozycji na ten tydzień. Jeżeli dopiero wchodzisz w temat nordic walking, zacznij w weekend. W wolny dzień będziesz mieć więcej czasu, by znaleźć swoje tempo. Oto nasze pomysły, gdzie można się wybrać w okolicy Szczawnicy na nordic walking. Tym razem przygotowaliśmy ścieżki w odległości do 19 km od miasta. Sprawdź je i podziel się opinią z innymi.

Trasy nordic walking w pobliżu Szczawnicy

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Chala Miłośliwka - poranny trening Stopień trudności: 1.0

Dystans: 4,55 km

Czas trwania marszu: 35 min.

Przewyższenia: 155 m

Suma podejść: 457 m

Suma zejść: 442 m Trasy_dla_ambitnych_i_aktywnych poleca trasę mieszkańcom Szczawnicy

Wyruszamy spod Miłośliwki, kierując się w górę wydeptana ścieżką. Docieramy do łąki przez krtórą przebiegamy, aż do domu który widzimy przed nami. Przy nim odbijamy na drogę w lewo i cały czas nia biegniemy. Docieramy do domów, które mijamy, biegnąc dalej drogą. Na skrzyżowaniu odbijamy w prawo i tym razem kierujemy się cały czas w dół. Po około 1 km na rozwidleniu odbijamy w prawo w dół (widzimy dom przed sobą). Zbiegamy cały czas w dół, wzdłóż płotka i wbiegamy w las. Tutaj trzeba uważać. Po ok. 400 m na rozwidleniu ścieżek trzeba odbić w prawo na dość stromy zbieg.

Po chwili zobaczymy drogę, którą biegniemy w kierunku domu ok. 100 m, ale nie dobiegamy do domu, tylko mocno odbijamy w prawo w kolejną drogę. Przebiegamy przez "strumyk", drogą rozwidla się. My kierujemy się na prawo w górę. Biegniemy nią, pokonując tym razem drogę w górę. Po ok. 500 m docieramy do domu, wzdłóż którego przebiegamy, następnie polanką kierujemy się w dół, gdzie przy potoku zobaczymy ścieżkę. Biegniemy nia do samego końca. Wybiegamy pod domem, który mijaliśmy jako pierwszy. Wracamy tą samą łąką i laskiem, którym zaczynaliśmy

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Geostrada Sądecka Stopień trudności: 2.0

Dystans: 56,47 km

Czas trwania marszu: 18 godz. i 49 min.

Przewyższenia: 808 m

Suma podejść: 1 799 m

Suma zejść: 1 702 m Romek2306 poleca trasę uprawiającym nordic walking ze Szczawnicy "Geostrada Sądecka" to trasa zaprojektowana przede wszystkim dla aktywnych pasjonatów turystyki górskiej. Łączy ona nie tylko pasję związaną z turystyką pieszą, ale skupia się zwłaszcza na rozwoju nowej formy turystyki krajoznawczej, jaką jest geoturystyka.

Głównym celem trasy jest możliwość ukazania w Beskidzie Sądeckim ścieżki, wzdłuż której rozlokowane są obiekty geologiczne, które już dziś, lub przy odpowiednim wypromowaniu i zagospodarowaniu mogą stać się obiektami geoturystycznymi.

Geoturystyka jako nowy nurt peregrynacji turystycznej. Ma za zadanie nie tylko pokazać, ale także dostarczyć aspektu edukacyjnego związanego z obiektami na szlaku w celu zaciekawienia turystów procesami i genezą kształtujących poszczególne geostanowiska.

Dziedzictwo geologiczne Ziemi, jest niewątpliwie najcenniejszą formą kształtującym rzeźbę terenu. W trakcie górskich wędrówek często staje się ono jedynie obiektem podziwianym w czasie trekingu, lub na zdjęciach. Stwarza ono walory estetyczne, wzbudza zachwyt i podziw, często stając się obiektem fotografowania. Brak jest jednak popularyzacji wiedzy na temat niezwykle ciekawych i interesujących form, które licznie zaobserwować można właśnie w Beskidzie Sądeckim, który można nazwać "geoturystycznym rajem" o niewykorzystanym jak dotąd potencjale edukacyjnym. Prezentujące różnorodność form geologicznych pasmo górskie ma z całą pewnością przy odpowiedniej infrastrukturze i wypromowaniu geoturystyki, ogromne szanse starania się o status geoparku krajowego. Liczne źródła wód mineralnych, mofety, jeziorka osuwiskowe, odsłonięcia skał, osuwiska i liczne jaskinie, to obiekty które wśród turystów wzbudzają podziw i zainteresowanie. Nie można ich oglądać w każdym miejscu na Ziemi czy na terenie Polski.

Beskid Sądecki dostarcza nam jednak obejrzenia tego typu obiektów w jednej okazałości na obszarze 670 km2.

Pomysł mojego autorskiego szlaku pod nazwą "Geostrada Sądecka" zrodził się właśnie w celu możliwości zaobserwowania jedynie części wspomnianych wyżej obiektów. Połączyć ma on zwłaszcza aktywną formę spędzenia czasu na górskich szlakach z możliwością zaobserwowania w terenie ciekawych punktów geologicznych oraz umożliwienie dostarczenia wiedzy geologicznej nad geomorfologicznymi formami w terenie. Szlak ten to dwudniowa propozycja obejmująca 17 obiektów geologicznych i promujących dydaktyczne aspekty geoturystyki, a także kulturowe, które umożliwiają aktywny pobyt w Beskidzie Sądeckim.

Trasa prowadzi od Szczawnicy, gdzie znajdują się dwa obiekty (Wodospad Zaskalnik i Góra Bryjarka), poprzez Dzwonkówkę, Przehybę do Rytra, gdzie proponowany jest nocleg w jednej z licznych prywatnych kwater.

Druga część trasy to głownie wędrówka "Głównym Szlakiem Beskidzkim" od Rytra poprzez Głęboki Jar, Makowicę, Hale Łabowską, Runek, Jaworzynę Krynicką, aż do Diabelskiego Kamienia u podnóży szczytu. Trasa kończy się na początkowej stacji Kolei Gondolowej na Jaworzynę Krynicką.

Zachęcam wszystkich więc do skorzystania z geoturystycznej oferty jaką proponują nam geostanowiska Beskidu Sądeckiego.

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Starosądecki Szlak Tischnerowski Stopień trudności: 1.0

Dystans: 2,54 km

Czas trwania marszu: 51 min.

Przewyższenia: 6 m

Suma podejść: 3 m

Suma zejść: 8 m Szlaki_Malopolski poleca trasę uprawiającym nordic walking ze Szczawnicy Starosądecki Szlak Tischnerowski jest wyjątkową pamiątką po duchownym, który był związany z miejscowością Stary Sącz. Ks. Józef Tischner zaczął studiować teologię w okresie komunizmu. Nie były to łatwe czasy, gdyż władze komunistyczne zlikwidowały wszystkie wydziały teologiczne oraz represjonowały duchownych. Mimo licznych trudności Tischner ukończył seminarium w Krakowie. W latach 70. ks. Józef Tischner zyskał sobie ogromną sympatię wiernych dzięki swojej inteligencji, otwartości i żartobliwości. W czasie jego wykładów i rekolekcji wszystkie sale i kościoły wypełniały się po brzegi. Potrafił dotrzeć do każdego i starał się utrzymywać kontakty ze wszystkimi środowiskami. Czynnie angażował się w działalność społeczną, w czym pomogły mu kontakty z członkami „Solidarności”. Działalność ks. Tischnera nie pozostała niezauważona – otrzymał wiele nagród, w tym Order Orła Białego.

Inicjatorem szlaku jest Andrzej Długosz (pracownik starosądeckiego muzeum), który zainteresowany życiem i działalnością ks. Józefa Tischnera zaczął kolekcjonować pamiątki po znanym duchownym. Gromadził je przez wiele lat, aż w końcu stał się pomysłodawcą utworzenia Starosądeckiego Szlaku Tischnerowskiego. Opracowanie: Agnieszka Kobroń

MATERIAŁ POCHODZI Z SERWISU SZLAKI MAŁOPOLSKI (szlakimalopolski.pl)

Nordic walking - co to?

Nordic walking jest coraz chętniej wybierany przez różne grupy wiekowe. Ale na czym polega ten sposób aktywności? Nordic walking to nic innego, jak maszerowanie z odpowiednimi kijkami. Chociaż brzmi banalnie, ten trening wymaga odpowiedniej techniki, by był skuteczny. Poprawne wykonywanie treningu może przynieść zadowalające efekty. To ciekawy sposób na spędzanie wolnego czasu, szczególnie jeśli lubisz spacerować. Marsz z kijkami przyniesie więcej efektów, niż zwykły spacer. Nordic walking może pomóc w zrzucenie zbędnych kilogramów.

Ważne by do nordic walking wybrać dedykowane do tej aktywności kijki, ponieważ różnią się one od zwykłych trekkingowych kijków. Różnią się budową, rękojeścią oraz obecnością pasków. Możemy wybrać kijki: z włókna szklanego

aluminiowe

z włókien węglowych

Warto zapoznać się z różnymi rodzajami i dopasować coś odpowiedniego dla siebie. Trzeba pamiętać również o tym, by dopasować kijki do swojego wzrostu. Jeśli stoimy wyprostowani i trzymamy kijek w dłoni to pomiędzy przedramieniem i ramieniem powinien utworzyć się kąt prosty. Możemy również zdecydować się na kijki z regulowaną długością.

Kto może uprawiać nordic walking?

Ogromną zaletą tego sportu jest to, że może go uprawiać niemal każdy. Jest to bezpieczny rodzaj aktywności, a dodatkowo marsz z kijkami odciąża stawy kolanowe, biodrowe oraz stóp. Jest to więc bardzo dobry wybór dla osób starszych. Gdyż wystąpienie kontuzji jest bardzo rzadkie, oczywiście przy zachowaniu odpowiedniej techniki.