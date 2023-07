Taxi w Szczawnicy. Tanie przewozy. Którą firmę taksówkarską wybrać? Wasze opinie

Działasz w branży taksówkarskiej w Szczawnicy? Dodaj swoją firmę do bazy, pozwól się znaleźć innym! Kliknij > Dodaję firmę do bazy .

Późny powrót do domu może okazać się dość kosztowny. Warto jednak zastanowić się, jak można jeździć tanio taksówką po Szczawnicy. Zabierz się z kimś. Warto rozmawiać, a jeszcze lepiej - wspólnie podróżować. Jeśli jedziecie w tym samym kierunku, koszty można podzielić pomiędzy pasażerów.

O czym pamiętać, zamawiając taksówkę?

Na poczcie okazało się, że paczka do odbioru jest za duża, by zanieść ją na piechotę? Pamiętaj, by wspomnieć dyspozytorowi o tym, że masz przy sobie większy gabaryt.

Nie każdy samochód jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Aby zapewnić sobie odpowiedni komfort i bezpieczeństwo, uprzedź dyspozytora o specjalnych wymaganiach.