Taksówka w Szczawnicy. Tanie przewozy. Którą firmę taksówkarską warto wybrać? Wasze opinie

Ceny taksówki w Szczawnicy

Zazwyczaj cena startowa to 5-10 zł, koszt przejazdu 1 km waha się od 2 do 5 zł, a dodatkowo trzeba doliczyć dodatkowe opłaty związane z przekroczeniem granic administracyjnych.

Taksówki w Szczawnicy

Prowadzisz firmę taksówkarską lub samodzielnie świadczysz usługi przewozu w Szczawnicy? Nie czekaj na konkurencję, dodaj swoją firmę. Kliknij > Dodaję firmę do bazy .

Jak zaoszczędzić na taksówce w Szczawnicy?

Późny powrót do domu może okazać się dość kosztowny. Jest kilka sposobów na to, by taniej jeździć taksówką w Szczawnicy. Przy organizacji większej imprezy, jak wesele, zastanów się czy nie warto znaleźć firmę taksówkarską, która zaproponuje zniżkę przy większej liczbie kursów.