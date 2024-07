Szczawnica i okolice latem. Piękny region i nie tylko spływ Dunajcem. Jakie ceny czekają nas w Szczawnicy latem 2024

Atrakcje latem 2024 w Szczawnicy i okolicach. Nie tylko spływ Dunajcem Wypoczynek w Szczawnicy, Krościenku i okolicach to w sezonie letnim 2024 szansa na skorzystanie z wielu atrakcji. Najpopularniejszą jest spływ Dunajcem, ale w Szczawnicy i okolicach latem 2024 nie będziecie się nudzić, a wypoczynek tutaj to szansa na aktywne spędzanie czasu na pograniczu Beskidów Zachodnich i Pienin. Jakie atrakcje i jakie ceny czekają na turystów w Szczawnica i okolicach w sezonie 2024?

Spływ Dunajcem to jedna z największych atrakcji chętnie wybieranych przez turystów, który pojawiają się w okolicy Szczawnicy Zdrój. Dojazd do przystani w Sromowcach Wyżnych możliwy jest zarówno rowerami, samochodem, jak i busami, które kursują tu niemal z każdego miejsca. Dojazd ze Szczawnicy busem to w sezonie 2024 wydatek rzędu 18 złotych od osoby.

Atrakcje w Szczawnicy i okolicach latem 2024

Jeśli zaparkujemy samochodem na jednym z parkingów przy przystani w Sromowcach, zapłacimy za cały dzień 30 złotych. Będziemy musieli jednak wrócić z przystani końcowej w Szczawnicy po swoje auto. Tu pomocny będzie właśnie transport busami.

Spływ Dunajcem - obowiązkowy punkt pobytu w okolicach Szczawnicy i Krościenka

Sam spływ na początku sezonu 2024 nie wymaga zwykle stania w długiej kolejce. Kasy działają sprawnie, a podróżni dzieleni są na grupy i przydzielani do wyznaczonych łodzi. Flisacy zabierają na pokład od kilku do kilkunastu osób. Sam spływ od Sromowców do Szczawnicy zajmuje około 2,5 godziny. W trasie nie ma przystanków, co warto wziąć pod uwagę.

Spływ Dunajcem odbywa się takimi właśnie łodziami, które później przewożone są po rozmontowaniu ciężarówkami ponownie do bazy w Sromowcach Michał Wiśniewski

Najtrudniej jest z miłośnikami piwa. Bywa, że muszą odcierpieć te 2,5 godziny bez przystanku na wizytę w toalecie - śmieje się jeden z flisaków pracujących przy spływie.

Zakup biletów na powrót ze Szczawnicy pod auto pozostawione w Sromowcach możliwy jest już w kasach biletowych przed spływem. Bilety ważne są zwykle do godziny 19.00 więc wybierając się na spływ rano, czy nawet w południe, możemy zwiedzić Szczawnicę i wrócić po auto dopiero na koniec dnia.

Jak wygląda aktualny cennik spływu Dunajcem? Wszystko zależy od trasy i sezonu.

Cennik na sezon wysoki spływ Dunajcem 2024 od 1 lipca – 31 sierpnia 2024

Trasa do Szczawnicy: bilet zwykły 103 zł (w tym 6 zł za wstęp na teren Pienińskiego Parku Narodowego)

bilet ulgowy 73 zł.

Trasa do Krościenka: bilet normalny 123 zł, ulgowo 83 zł.

Co robić w Szczawnicy? Spacery i rowery

Atrakcji w Szczawnicy Zdrój jest naprawdę dużo. Dla miłośników spacerów ciekawą propozycją jest promenada nad Grajcarkiem. Malowniczo położony wzdłuż potoku deptak ma długośc około 1,8 kilometra i jest jednym z dłuższych w Polsce. Spacerować można po obu stronach potoku, dzięki mostom. Wzdłuż obu brzegów jest gdzie zjeść i spróbować lodów, czy innych słodkości w licznych lokalach.

Wzdłuż Grajcarka w Szczawnicy można wybrać się na spacer prawie 2-kilometrową promendą Michał Wiśniewski

Deptakiem dojdziemy od przystani flisackiej aż do wjazdu na Palenicę. Trasa, którą dzięki wyciągowi ,,z kanapami'' pokonamy w kilka minut to wydatek rzędu 29 złotych. Tyle zapłacimy za normalny bilet góra-dół. Ulgowy wjazd dla dzieci w wieku powyżej 4 lat, młodzieży szkolnej, studentów i osób powyżej 65. roku życia to w sezonie 2024 koszt 24 złotych. Na początku sezonu nie zastaliśmy pod Palenicą żadnych kolejek turystów.

Rowery w okolicach Szczawnicy. Ceny wypożyczenia latem 2024

Dla tych, który wolą poruszanie się na dwóch kółkach po Szczawnicy, swoje oferty mają liczne wypożyczalnie rowerów. Tu możemy za 10 złotych za godzinę lub 50 złotych za cały dzień pożyczyć dobrej klasy rower w naprawdę dobrym stanie technicznym. Ci, którzy wolą rower elektryczny też będą zadowoleni. Wypożyczenie takiego pojazdu na cały dzień to wydatek rzędu 150 złotych na cały dzień.

Tras w okolicy jest sporo, ale najchętniej wybieraną jest ścieżka rowerowa ze Szczawnicy do Czerwonego Klasztoru na Słowacji. Zacieniona i malownicza trasa biegnie tuż obok Dunajca, skąd jadąc rowerem można oglądać te same widoki, które widzą uczestnicy spływu z flisakami, czy spływający pontonami lub kajakami. Trasę do Czerwonego Klasztoru pokonamy w czasie około dwóch godzin z postojem w Czerwonym Klasztorze. Ten trakt pieszo – rowerowy ma długość około 11 kilometrów w jedną stronę. Mimo kilku wzniesień jest to trasa łatwa do pokonania dla większości rowerzystów.

Szczawnica i jej atrakcje - wodospad Zaskalnik

Będąc w Szczawnicy warto też wybrać się nad Wodospad Zaskalnik, który tworzy pięciometrowy próg na Potoku Sopotnickim, w Beskidzie Sądeckim. Wodospad leży paśmie Radziejowskim pomiędzy dwoma szczytami: Bereśnik i Wysoka. Samochodem można podjechać pod sam wodospad ulicą Sopotnicką, a parking znajduje się w pobliżu wodospadu. Można też jednak skorzystać z niebieskiego szlaku turystycznego Szczawnica – Przehyba lub ze szlaku rowerowego Szczawnica – Sopotnicki Potok – Jastrzębi Potok. Jezioro Czorsztyńskie z zamkami w Niedzicy i Czorsztynie

Zapora Niedzica jest najwyższą w Polsce zaporą ziemną Jej wysokość maksymalna od chodnika galerii wynosi 56 metrów. Długość zapory to 404 metry. Michał Wiśniewski

Będąc w okolicy warto wybrać się też nad leżące blisko Szczawanicy jezioro Czorsztyńskie. Ten sztuczny akwen powstał po zakończonej w latach 90-tych budowie zapory na Dunajcu. Wodą zalano wsie leżące poniżej, a sama budowa wywołała wiele kontrowersji.

Plażowanie w okolicach Szczawnicy, Krościeńka

Plaża nad jeziorem czorsztyńskim Zaporowy zbiornik mieści się pomiędzy Pieninami a Gorcami, w kotlinie Nowotarskiej. Pełni również funkcję elektrowni wodnej. Będąc w Czorsztynie można skorzystać z plaży, którą znajdziemy idąc drogą za wozownią (jedna z atrakcji zamku w Niedzicy). Spacer z parkingu przy zamku na plażę zajmie nam mniej niż 5 minut. Sama kąpiel w jeziorze Czorsztyńskim możliwa jest w niewielu miejscach, ale jest kilka takich lokalizacji choćby w malowniczo położonych Kluszkowicach czy w Zatoce Kosarzyskiej. Sporo jest też dzikich miejsc do kąpieli.

Kto nie chce korzystać z plaży, może wybrać się w rejs po tymże jeziorze, dzięki którym na przykład w gondolach lub łodziach możliwa jest przeprawa pomiędzy leżącymi na dwóch brzegach zamkami ( także z rowerami).

Szlaki na Trzy Korony albo Wąwóz Homole

Dla miłośników górskich wycieczek okolica Szczawnicy oferuje wspinaczki na szczyty Trzech Koron, Sokolonicy, ale ciekawą propozycją jest też spacer do wąwozu Homole. Prowadzi do niego licząca około 800 metrów trasa prowadząca wzdłuż potoku Kamionki.. Wyruszyć trzeba ze wsi Jaworki, która zlokalizowana jest kilka kilometrów za Szczawnicą.

Dla aut przygotowano duży parking przy samym wjeździe do Jaworek. W to miejsce także da się dojechać busami ze Szczawnicy. Jeden z przystanków w tym kierunku znajduj się przy ,,Halce'', gdzie w 2024 roku działa restauracja serwujące jedzenie na wagę.

Wideo Daniel Obajtek przed komisją śledczą