Ścieżki spacerowe do 19 km od Szczawnicy. Urocze miejsca na krótką wyprawę w weekend 18 - 19 maja

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 3 trasy spacerowe oddalonych maksymalnie o 19 km od Szczawnicy, które wypróbowali inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie. Nim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 18 maja w Szczawnicy ma być 20°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 65%. W niedzielę 19 maja w Szczawnicy ma być 21°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 67%. 🌳 Trasa spacerowa: Geostrada Sądecka Stopień trudności: 2.0

Dystans: 56,47 km

Czas trwania spaceru: 18 godz. i 49 min.

Przewyższenia: 808 m

Suma podejść: 1 799 m

Suma zejść: 1 702 m Spacerowiczom ze Szczawnicy trasę poleca Romek2306 "Geostrada Sądecka" to trasa zaprojektowana przede wszystkim dla aktywnych pasjonatów turystyki górskiej. Łączy ona nie tylko pasję związaną z turystyką pieszą, ale skupia się zwłaszcza na rozwoju nowej formy turystyki krajoznawczej, jaką jest geoturystyka.

Głównym celem trasy jest możliwość ukazania w Beskidzie Sądeckim ścieżki, wzdłuż której rozlokowane są obiekty geologiczne, które już dziś, lub przy odpowiednim wypromowaniu i zagospodarowaniu mogą stać się obiektami geoturystycznymi.

Geoturystyka jako nowy nurt peregrynacji turystycznej. Ma za zadanie nie tylko pokazać, ale także dostarczyć aspektu edukacyjnego związanego z obiektami na szlaku w celu zaciekawienia turystów procesami i genezą kształtujących poszczególne geostanowiska.

Dziedzictwo geologiczne Ziemi, jest niewątpliwie najcenniejszą formą kształtującym rzeźbę terenu. W trakcie górskich wędrówek często staje się ono jedynie obiektem podziwianym w czasie trekingu, lub na zdjęciach. Stwarza ono walory estetyczne, wzbudza zachwyt i podziw, często stając się obiektem fotografowania. Brak jest jednak popularyzacji wiedzy na temat niezwykle ciekawych i interesujących form, które licznie zaobserwować można właśnie w Beskidzie Sądeckim, który można nazwać "geoturystycznym rajem" o niewykorzystanym jak dotąd potencjale edukacyjnym.

Prezentujące różnorodność form geologicznych pasmo górskie ma z całą pewnością przy odpowiedniej infrastrukturze i wypromowaniu geoturystyki, ogromne szanse starania się o status geoparku krajowego. Liczne źródła wód mineralnych, mofety, jeziorka osuwiskowe, odsłonięcia skał, osuwiska i liczne jaskinie, to obiekty które wśród turystów wzbudzają podziw i zainteresowanie. Nie można ich oglądać w każdym miejscu na Ziemi czy na terenie Polski.

Beskid Sądecki dostarcza nam jednak obejrzenia tego typu obiektów w jednej okazałości na obszarze 670 km2.

Pomysł mojego autorskiego szlaku pod nazwą "Geostrada Sądecka" zrodził się właśnie w celu możliwości zaobserwowania jedynie części wspomnianych wyżej obiektów. Połączyć ma on zwłaszcza aktywną formę spędzenia czasu na górskich szlakach z możliwością zaobserwowania w terenie ciekawych punktów geologicznych oraz umożliwienie dostarczenia wiedzy geologicznej nad geomorfologicznymi formami w terenie. Szlak ten to dwudniowa propozycja obejmująca 17 obiektów geologicznych i promujących dydaktyczne aspekty geoturystyki, a także kulturowe, które umożliwiają aktywny pobyt w Beskidzie Sądeckim.

Trasa prowadzi od Szczawnicy, gdzie znajdują się dwa obiekty (Wodospad Zaskalnik i Góra Bryjarka), poprzez Dzwonkówkę, Przehybę do Rytra, gdzie proponowany jest nocleg w jednej z licznych prywatnych kwater.

Druga część trasy to głownie wędrówka "Głównym Szlakiem Beskidzkim" od Rytra poprzez Głęboki Jar, Makowicę, Hale Łabowską, Runek, Jaworzynę Krynicką, aż do Diabelskiego Kamienia u podnóży szczytu. Trasa kończy się na początkowej stacji Kolei Gondolowej na Jaworzynę Krynicką.

Zachęcam wszystkich więc do skorzystania z geoturystycznej oferty jaką proponują nam geostanowiska Beskidu Sądeckiego.

Nawiguj 🌳 Trasa spacerowa: Szlakiem krościeńskiego zdrojowiska. SpacerowM!K Stopień trudności: 1.0

Dystans: 1,84 km

Czas trwania spaceru: 37 min.

Przewyższenia: 16 m

Suma podejść: 11 m

Suma zejść: 16 m Szlaki_Malopolski poleca trasę spacerowiczom ze Szczawnicy

Trasa stworzona w ramach projektu "Pierścień św. Kingi".

Poznaj średniowieczny rodowód Bochni, Starego Sącza, Krościenka n. Dunajcem, Dębna i Wieliczki. Zwiedzaj zabytki i pomniki przeszłości, posłuchaj legend i opowieści związanych nie tylko z osobą św. Kingi. Jeśli interesujesz się historią – zajrzyj do Vademecum średniowiecznego. Postać księżnej Kingi to symbol średniowiecznego rozkwitu Małopolski, reform i przedsięwzięć, które do dziś są widoczne w Małopolsce (np. odkrycie złóż soli kamiennej, lokacja wielu małopolskich miast). W ramach projektu odbiorcy mieli okazję wziąć udział w szeregu wydarzeń inspirowanych średniowieczem: interaktywnych grach terenowych, pokazach, warsztatach i wycieczkach.

Wyobraź sobie, że jesteś XIX-wiecznym kuracjuszem. Udaj się do prawobrzeżnej części Krościenka – Zawodzia. Przenieś się do czasów, gdy działania ówczesnych właścicieli – Henryka Grossa oraz rodziny Dziewolskich pozwoliły na wpisanie miasteczka do rejestru galicyjskich zdrojowisk. Wędrówkę rozpocznij na moście. Czas spaceru: 90 min.

Autorką tekstu jest wolontariuszka Małopolskiego Instytutu Kultury - Iwona Matejczuk. MATERIAŁ POCHODZI Z SERWISU SZLAKI MAŁOPOLSKI (szlakimalopolski.pl)

Nawiguj 🌳 Trasa spacerowa: Z falami Dunajca. Stopień trudności: 1.0

Dystans: 20,79 km

Czas trwania spaceru: 4 godz. i 3 min.

Przewyższenia: 100 m

Suma podejść: 1 791 m

Suma zejść: 1 792 m Lemur36 poleca trasę spacerowiczom ze Szczawnicy Magia Pienin jest niesamowita!

Dzisiejszy spacerek dedykowany jest miłośnikom cudownych pienińskich widoków i szumu fal Dunajca.

Tę fantastyczną przygodę rozpoczynamy w Krościenku nad Dunajcem i dalej przez Szczawnicę, delektując się pięknem przyrody maszerujemy na słowacką stronę.

Zamiarem było dojście aż do Czerwonego Klasztoru, ale trochę deszcz pokrzyżował plany..., może innym razem :)

Polecam!

Nawiguj

Czy spacerowanie przynosi korzyści?

Spacerowanie przynosi wiele korzyści. Regularne spacery pomagają w walce ze stresem, a także pozytywnie wpływają na układ krążenia. Wpływają więc pozytywnie zarówno na zdrowie psychiczne, jak i fizyczne. Ruch to ważna część naszego życia, gdy chcemy dbać o zdrowie. Nie każdy ma czas i ochotę na uprawianie sportu. Spacerowanie to prosta forma aktywności i dobra alternatywa dla wszystkich, którzy nie przepadają za sportem. Oczywiście, jeśli jesteś osobą aktywną sportowo, spacery będą świetnym dopełnieniem.

Dbanie o odpowiednią dawkę ruchu powinno być szczególnie istotne dla osób, które mają siedzący tryb pracy. Wprowadź codziennie spacery do swoich planów, a zobaczysz ich pozytywny wpływ na Twoje samopoczucie. Ile powinno się robić kroków dziennie?

WHO podaje, że dzienna dawka kroków dla osoby dorosłej i zdrowej powinna wynosić pomiędzy 6 000 - 8 000 kroków dziennie. Natomiast osoby z przewlekłymi chorobami od 3 500 do 5 500 kroków dziennie. Czy to dużo? Zależy dla kogo. Jeśli do tej pory nie zwracałeś uwagi na to i niewiele się ruszałeś, warto zacząć od krótkich spacerów i stopniowo zwiększać liczbę kroków, by się nie zniechęcić. Oczywiście im więcej kroków, tym więcej korzyści, jednak nie warto popadać w skrajności. Każdy ma czasem słabszy dzień lub gorzej się czuje. Nie zmuszaj się wtedy na siłę do zrobienia odpowiedniej liczby kroków. Jeśli twoje ciało domaga się regeneracji, pozwól sobie na to. Spacerowanie to świetny pomysł na spędzanie czasu z najbliższymi. Dlaczego nie połączyć przyjemnego z pożytecznym? Umawiasz się regularnie na kawę z przyjaciółką? A może codziennie wieczorami siedzisz przed telewizorem z drugą połówką? Spróbuj zaproponować inną formę spędzanie czasu i wyciągnij najbliższych na spacer, jeśli pogoda jest sprzyjająca.