Przegląd prasy ze Szczawnicy. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 29.06.2023

Lato to czas, kiedy chętnie eksperymentujemy z włosami. Na więcej pozwalamy też dzieciom – na ich głowach pojawiają się kolorowe pasma, doczepiane warkoczyki. Nie wszyscy jednak wiedzą, że jedna z tych praktyk jest szczególnie niebezpieczna i może prowadzić do łysienia trakcyjnego. Popularna trycholog ostrzega przed fatalnymi skutkami noszenia takiej fryzury przez dzieci i dorosłych.

Jak przesunąć lampę na suficie bez kosztownego remontu w salonie czy sypialni? To całkiem proste. Wystarczy kupić w sklepie odpowiednie oświetlenie. Taka lampa nie tylko ułatwi nam stworzenie wymarzonej aranżacji, ale też nietuzinkowo ozdobi wnętrze. Podpowiadamy, jakie oświetlenie sufitowe sprawdzi się nad stołem w jadalni czy nad sofą w salonie.

Studenckie Koło Naukowe Geoinformatyków "Geo IT" Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej we współpracy ze Studenckim Kołem Naukowym Biotechnologów "Mikron" utworzyło stronę internetową z aplikacją na temat gatunków grzybów oraz ich lokalizacji w polskich lasach. W aplikacji można odnaleźć informacje na temat konkretnych gatunków grzybów, do jakiej rodziny należą, a dzięki krótkiemu opisowi można poznać ich szczególne cechy.