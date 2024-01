Przegląd prasy ze Szczawnicy. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 21.01.2024

Prasówka Szczawnica 21.01: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Sezon narciarski na Mosornym Groniu w Zawoi Policzne trwa. Fani białego szaleństwa znajdą tutaj świetne warunki, zarówno do zjeżdżania jak i do biegania. I do tego ten widok Babią Górę. Przejdź do galerii i zobacz zdjęcia atrakcji, jakie można znaleźć na Mosornym Groniu.