Przegląd prasy ze Szczawnicy. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 19.03.2024

W Polsce (Bieszczady i Tatry) żyje około 100 niedźwiedzi. Zdecydowanie jest ich więcej na Słowacji, ale przede wszystkim w Rumunii (szacunki mówią o 6-7 tysiącach sztuk). Niedźwiedzie od lat zapuszczają się w pobliże ludzkich siedlisk w poszukiwaniu pożywienia. To ogromne drapieżniki, które mogą stanowić zagrożenie dla ludzi.

Iga Świątek nie miała sobie równych w turnieju Indian Wells. To 19. w karierze tytuł raszynianki w imprezie rangi WTA, a drugi w tej kalifornijskiej miejscowości. Do wyrównania polskiego rekordu, ustanowionego przez Agnieszkę Radwańską, pozostał Świątek już tylko jeden triumf. Być może nastąpi to podczas rozpoczynającego się za kilka dni turnieju w Miami, w którym Polka zwyciężyła przed rokiem. Na razie jednak napawa się sukcesem z Indian Wells i odpoczywa. - Mam nadzieję, że będę miała dwa dni wolnego i spędzę je na plaży, przy której mam w Miami wynajęty apartament - powiedziała Iga Świątek po niedzielnym finale z Marią Sakkari w wywiadzie dla stacji Canal+ Sport. Wcześniej z trudem podniosła kryształowy puchar. Z trudem, bo trofeum dla zwyciężczyni turnieju WTA 1000 w Indian Wells jest wyjątkowo ciężkie.