Przegląd prasy ze Szczawnicy. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 11.01.2024

Do ogarniania. Do rysowania. Do zakochania. Nie ma...

Zima wróciła do Polski, a wraz z nią trzaskający mróz. W taką pogodę marzymy o relaksie w gorących źródłach, najlepiej w miejscu z atrakcjami dla całej rodziny, by zajęcie miały także dzieci. Takim miejscem są Termy Chochołowskie – jedna z największych atrakcji Podhala. Sprawdźcie, co można tu robić, gdzie przenocować i ile kosztują bilety. Zapraszamy do przewodnika: Termy Chochołowskie – wszystko, co trzeba wiedzieć przed zaplanowaniem weekendowego pobytu.