Przegląd prasy Szczawnica 24.01.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Szczawnicy

Impreza Energy Legends odbyła się w klubie Energy2000 w Przytkowicach. Za konsolą stanęli kultowi DJ, czyli Bolek, Maximo, Thomas oraz Hubertus. Ponadto goście popularnej dyskoteki mogli bawić się podczas Retro Show w wykonaniu wirtuoza keyboardu DJ Dziekana. Zobaczcie, co tam się działo.

Single Party to jedna z najpopularniejszych cyklicznych imprez w klubie Energy2000 w Przytkowicach. Każdy z gości dyskoteki miał okazję założyć specjalną opaskę. Dla singielek i singli przygotowano opaski koloru zielonego, a dla zajętych koloru czerwonego. Przygotowano także nową, żółtą opaskę z napisem: "Szalej i nie pytaj co dalej". Czy komuś udało się znaleźć miłość? Zobaczcie, co tam się działo.