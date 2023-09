Przegląd prasy 26.09.2023 Szczawnica. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje ze Szczawnicy

Izabele Janachowska to popularna polska tancerka, która przeobraziła się w ekspertkę od ślubów. Celebrytka stała się rozpoznawalna, gdy zaczęła regularnie pojawiać się w popularnym telewizyjnym show „Taniec z gwiazdami”. U jej boku wystąpił m.in. Radosław Majdan i Przemysława Saleta. Gdy w 2014 roku Iza Janachowska poślubiła dużo starszego od siebie biznesmena, jej nazwisko zaczęło regularnie pojawiać się w serwisach płotkarskich. Zaglądamy do eleganckiego domu tancerki. Tak luksusowo żyje Izabela Janachowska z ukochanym milionerem.

Pieczone podudzia z kurczaka to wyśmienity pomysł na obiad. Podpowiadam, jak je przygotować, by były idealnie soczyste. Sekret to użycie rękawa do pieczenia. Jest on dostępny do kupienia w większości supermarketów, z wyglądu przypomina przeźroczystą folię. Pieczenie mięsa tą metodą jest bardzo proste i uda się nawet początkującym kucharzom. Sprawdź i wypróbuj przepis na podudzia z kurczaka z piekarnika.