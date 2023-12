Przedszkola w Szczawnicy w roku szkolnym 2024/2025. Dane kontaktowe, adresy

Ile lat może mieć dziecko, aby zostało zapisane do przedszkola?

W jakim terminie rozpoczynają się rekrutacje do przedszkoli w Szczawnicy?

Rekrutacje do przedszkoli prowadzone są na ogół w pierwszym kwartale roku , na przełomie lutego i marca. Zależy to od konkretnej placówki. Publiczne oraz niepubliczne przedszkola mają różne zasady rekrutacji. W tych pierwszych ustalane są odgórnie i mają zapis w ustawie, natomiast te drugie ustalają zasady samodzielnie i w każdym z nich mogą być inne.

Zasady rekrutacji - gdzie szukać?

Placówki niepubliczne w Szczawnicy działają na podstawie przepisów, które określone są w statucie i bazując na nich przeprowadzają rekrutację. Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. Najczęściej o tym, czy dziecko zostało przyjęte decyduje kolejność, z jaką wpływały zgłoszenia . Oprócz tego pierwszeństwo mają zazwyczaj dzieci, które chodziły do wybranego przedszkola wcześniej. Mogą być też brane pod uwagę takie okoliczności, jak rodzeństwo uczęszczające do tego przedszkola. Więcej informacji na temat rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 uzyskasz na stronie internetowej albo w sekretariacie .

Dlaczego Twoje dziecko powinno iść do przedszkola w Szczawnicy?

Edukacja przedszkolna pozostaje wielce istotna w kontekście rozwoju dziecka. Jej głównym celem jest przygotowanie go do rozpoczęcia nauki w szkole. Do tego, dziecko chodząc do przedszkola poznaje zasady życia w grupie. Następuje u niego rozwój w obszarze społecznym i emocjonalnym. Zdobywa tam wiedzę, jak rozmawiać z rówieśnikami, wyrażać swoje emocje i potrzeby.