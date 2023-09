Przedszkola w Szczawnicy w roku szkolnym 2023/2024. Lista dostępnych placówek

Edukacja przedszkolna jest wielce istotna w rozwoju malucha. Jako cel główny obiera sobie przygotowanie go do nauki w szkole. Poza tym, maluch uczęszczając do przedszkola uczy się funkcjonowania w grupie. Rozwija się w obszarze społecznym i związanym z emocjami. Zdobywa tam wiedzę, jak rozmawiać z innymi dziećmi, komunikować swoje potrzeby i wyrażać emocje.

Pozostaje to przestrzenią do rozwoju umiejętności z zakresu motoryki. Dzieci uczą się, jak bez pomocy dorosłych myć zęby, jeść, ubierać się, grać w piłkę, bawić się. Zabawa w grupie przyczynia się do przyswojenia podstawowych zasad, jak dzielenie się zabawkami, zabawa bez kłótni, empatyczne podejście do innych dzieci.