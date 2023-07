Przedszkola w Szczawnicy w roku szkolnym 2023/2024. Adresy i kontakt do placówek

Edukacja przedszkolna jest niezwykle istotna dla rozwoju dziecka. Jako cel główny obiera sobie przygotowanie go do nauki w szkole. Do tego, maluch będąc w przedszkolu poznaje zasady funkcjonowania w grupie. Następuje u niego rozwój w zakresie społecznym i emocjonalnym. Zdobywa tam wiedzę, jak rozmawiać z pozostałymi dziećmi i dorosłymi, mówić o swoich emocjach i potrzebach.

Pozostaje to przestrzenią do rozwoju umiejętności motorycznych. Dzieci uczą się, jak samodzielnie umyć zęby, jeść, ubierać się, biegać, bawić się. Zabawa w większym gronie przyczynia się do przyswojenia podstawowych zasad, jak wymienianie się zabawkami z innymi dziećmi, zabawa bez kłótni, empatyczne podejście do innych dzieci.