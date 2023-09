Prasówka 16.09.2023 Szczawnica. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy ze Szczawnicy

Piżamy damskie mają różne oblicza. Można wyróżnić te, w których kobieca figura prezentuje się seksownie i takie, w których ciału jest ciepło i przyjemnie. Jeżeli należycie do typowych zmarzluchów, to mamy dla was przegląd ubrań do spania. W Pepco, Lidlu i Sinsay znajdziecie je w przystępnych cenach. Wybraliśmy dla was modele, w których poczujecie się stylowo i przede wszystkim ciepło!