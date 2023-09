Prasówka 13.09.2023 Szczawnica. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy ze Szczawnicy

Nalewka z winogron to łatwy domowy przetwór, który pozwoli wydobyć i zachować smak i cenne właściwości owoców na zimę. Przygotowana wraz ze skórkami stanowi bogate źródłem antyoksydacyjnych polifenoli, w tym resweratrolu. To silne związki ochronne i zwalczające wirusy. Winogronówka wspiera także krążenie krwi i trawienie, a przygotować ją można z każdego rodzaju owoców. Zobacz przepisy na nalewkę z winogron ciemnych, jasnych i ogrodowych, a także jej właściwości, dawkowanie i środki ostrożności.

Kurtka koszulowa to idealne okrycie wierzchnie na jesień. Warto rozważyć jej zakup z kilku względów. Fantastycznie wygląda w codziennych, niezobowiązujących stylizacjach, ale także z powodzeniem możesz ją założyć do pracy! A co najważniejsze dostępna jest w wielu sklepach.

W systemach wyborczych stosowanych na całym świecie, podział mandatów między partie polityczne lub kandydatów jest kluczowym elementem procesu wyborczego. Metoda D'Hondta, nazwana od nazwiska belgijskiego matematyka Victora D'Hondta, jest jedną z najpopularniejszych metod stosowanych do podziału mandatów w systemach proporcjonalnych. Jest to matematyczny algorytm, który ma na celu sprawiedliwy podział mandatów między partie lub listy wyborcze, uwzględniając proporcje głosów uzyskanych przez te partie.

Rzepa to jedno z dawnych warzyw, do których chętnie wracamy współcześnie. Łatwo nie docenić jej właściwości, a byłoby szkoda! Bulwy są nie tylko smaczne i lekkie, ale bardzo zdrowe. Jedzone regularnie chronią przed rozwojem nowotworów i wieloma niekorzystnymi procesami. Sprawdź, co zawiera i jakie właściwości ma biała rzepa, na co pomaga i jak ją jeść.