Nordic walking do 19 km od Szczawnicy. Pomysły na odrobinę ruchu na powietrzu w weekend 11 - 12 maja

Szukasz ciekawych tras do nordic walking w pobliżu Szczawnicy? Razem z Traseo mamy dla Ciebie garść pomysłów na ten tydzień. Jeśli dopiero chcesz zacząć uprawiać nordic walking, zacznij w weekend. W wolnym dniu będziesz mieć czas, by znaleźć swoje tempo. Oto nasze podpowiedzi, gdzie można się wybrać ze Szczawnicy na nordic walking. W tym tygodniu przygotowaliśmy ścieżki w odległości do 19 km od miasta. Sprawdź je i daj znać, czy wszystko było zgodne z opisem.

Nordic walking ze Szczawnicy

Wspólnie z Traseo przygotowaliśmy 3 trasy nordic walking oddalone maksymalnie o 19 km od Szczawnicy. Sprawdź, czy ścieżka polecana przez kogoś innego odpowiada również Tobie. Zanim wyjdziesz, sprawdź, jaka będzie pogoda w Szczawnicy. W sobotę 18 maja według prognozy pogody ma być 23°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 40%. 🌲🌤️ Trasa nordic walking: Szlakiem krościeńskich tabliczek wotywnych. SpacerowM!K Stopień trudności: 1.0

Dystans: 2,11 km

Czas trwania marszu: 42 min.

Przewyższenia: 7 m

Suma podejść: 8 m

Suma zejść: 5 m Trasę nordic walking mieszkańcom Szczawnicy poleca Szlaki_Malopolski Trasa stworzona w ramach projektu "Pierścień św. Kingi".

Poznaj średniowieczny rodowód Bochni, Starego Sącza, Krościenka n. Dunajcem, Dębna i Wieliczki. Zwiedzaj zabytki i pomniki przeszłości, posłuchaj legend i opowieści związanych nie tylko z osobą św. Kingi. Jeśli interesujesz się historią – zajrzyj do Vademecum średniowiecznego.

Postać księżnej Kingi to symbol średniowiecznego rozkwitu Małopolski, reform i przedsięwzięć, które do dziś są widoczne w Małopolsce (np. odkrycie złóż soli kamiennej, lokacja wielu małopolskich miast). W ramach projektu odbiorcy mieli okazję wziąć udział w szeregu wydarzeń inspirowanych średniowieczem: interaktywnych grach terenowych, pokazach, warsztatach i wycieczkach. Kapliczki wotywne – fundowane na specjalną intencję. W Krościenku powstały kapliczki w intencji pokonania dżumy i cholery. W nich odbywały się nabożeństwa z błagalnymi modłami o odwrócenie zarazy. Odwiedź krościeńskie kapliczki – świadectwa dramatycznej przeszłości miasteczka. Poznaj krościeńskich orędowników, którzy w obliczu chorób, powodzi i pożarów byli często jedyną nadzieją lokalnej społeczności. Zwróć uwagę na usytuowanie kaplic: obszar wsi, miasteczka od wieków stanowił dobrą przestrzeń. Świat zewnętrzny był sferą nieobliczalną. Z niej przenikało zło, grzech i morowe powietrze. Dawne trakty wiązano z obecnością sił magicznych. By zatrzymać złe moce budowano krzyż, figurę czy właśnie kaplicę.

Spacer rozpocznij przy kościele pw. Wszystkich Świętych. Tu znajduje się pierwsze wyobrażenie św. Rocha w rejonie Pienin. Czas spaceru: 120 min.

Autorką tekstu jest wolontariuszka Małopolskiego Instytutu Kultury - Iwona Matejczuk MATERIAŁ POCHODZI Z SERWISU SZLAKI MAŁOPOLSKI (szlakimalopolski.pl)

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Szlakiem krościeńskiego zdrojowiska. SpacerowM!K Stopień trudności: 1.0

Dystans: 1,84 km

Czas trwania marszu: 37 min.

Przewyższenia: 16 m

Suma podejść: 11 m

Suma zejść: 16 m Trasę nordic walking mieszkańcom Szczawnicy poleca Szlaki_Malopolski Trasa stworzona w ramach projektu "Pierścień św. Kingi".

Poznaj średniowieczny rodowód Bochni, Starego Sącza, Krościenka n. Dunajcem, Dębna i Wieliczki. Zwiedzaj zabytki i pomniki przeszłości, posłuchaj legend i opowieści związanych nie tylko z osobą św. Kingi. Jeśli interesujesz się historią – zajrzyj do Vademecum średniowiecznego.

Postać księżnej Kingi to symbol średniowiecznego rozkwitu Małopolski, reform i przedsięwzięć, które do dziś są widoczne w Małopolsce (np. odkrycie złóż soli kamiennej, lokacja wielu małopolskich miast). W ramach projektu odbiorcy mieli okazję wziąć udział w szeregu wydarzeń inspirowanych średniowieczem: interaktywnych grach terenowych, pokazach, warsztatach i wycieczkach. Wyobraź sobie, że jesteś XIX-wiecznym kuracjuszem. Udaj się do prawobrzeżnej części Krościenka – Zawodzia. Przenieś się do czasów, gdy działania ówczesnych właścicieli – Henryka Grossa oraz rodziny Dziewolskich pozwoliły na wpisanie miasteczka do rejestru galicyjskich zdrojowisk. Wędrówkę rozpocznij na moście. Czas spaceru: 90 min.

Autorką tekstu jest wolontariuszka Małopolskiego Instytutu Kultury - Iwona Matejczuk. MATERIAŁ POCHODZI Z SERWISU SZLAKI MAŁOPOLSKI (szlakimalopolski.pl)

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Rytro-Przehyba-Rytro Stopień trudności: 2.0

Dystans: 23,16 km

Czas trwania marszu: 5 godz. i 26 min.

Przewyższenia: 767 m

Suma podejść: 1 045 m

Suma zejść: 1 019 m Yrpen poleca trasę uprawiającym nordic walking ze Szczawnicy

Start i meta na parkingu przy stoku narciarskim. Można pobiegać, można pospacerować.

Nordic walking - na czym polega?

Nordic walking jest coraz chętniej wybierany przez różne grupy wiekowe. Czym jest ten sposób aktywności? Nordic walking polega na chodzeniu z kijkami. Chociaż brzmi banalnie, ten trening wymaga odpowiedniej techniki, by był skuteczny. Poprawne wykonywanie treningu może przynieść zadowalające efekty. To ciekawy sposób na spędzanie wolnego czasu, szczególnie jeśli lubisz spacerować. Marsz z kijkami przyniesie więcej efektów, niż zwykły spacer. Nordic walking może pomóc w zrzucenie zbędnych kilogramów.

Ważne by do nordic walking wybrać dedykowane do tej aktywności kijki, ponieważ różnią się one od zwykłych trekkingowych kijków. Różnią się budową, rękojeścią oraz obecnością pasków. Możemy wybrać kijki: z włókna szklanego

aluminiowe

z włókien węglowych Warto zapoznać się z różnymi rodzajami i dopasować coś odpowiedniego dla siebie. Trzeba pamiętać również o tym, by dopasować kijki do swojego wzrostu. Jeśli stoimy wyprostowani i trzymamy kijek w dłoni to pomiędzy przedramieniem i ramieniem powinien utworzyć się kąt prosty. Możemy również zdecydować się na kijki z regulowaną długością.

Dla kogo jest nordic walking?

Ogromną zaletą tego sportu jest to, że może go uprawiać niemal każdy. Jest to bezpieczny rodzaj aktywności, a dodatkowo marsz z kijkami odciąża stawy kolanowe, biodrowe oraz stóp. Jest to więc bardzo dobry wybór dla osób starszych. Gdyż wystąpienie kontuzji jest bardzo rzadkie, oczywiście przy zachowaniu odpowiedniej techniki.