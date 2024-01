Kierowcy! W Szczawnicy jutro trzeba będzie skrobać szyby. w sobotę wyjdź wcześniej z domu Redakcja Naszemiasto.pl

Sprawdź, czy jutro w Szczawnicy trzeba będzie skrobać szyby. Żeby ułatwić ci to zadanie, sprawdziliśmy prognozę pogody na najbliższą noc. Okazuje się, że w nocy z piątku na sobotę możemy spodziewać się -6°C. Spodziewana wilgotność powietrza w Szczawnicy to 87%, natomiast prawdopodobieństwo opadów : 28%. Do tego prędkość wiatru w nocy ma wynieść 45 km/h. W konsekwencji w nocy z piątku na sobotę niemal na pewno w Szczawnicy pojawią się oblodzenia.