Gdzie znaleźć najlepsze lody w Szczawnicy? Które miejsca są polecane w sierpniu 2023?

Po II wojnie światowej produkcja lodów rozwinęła się, a ich spożywanie stało się popularne. We wczesnych latach tego okresu rzemieślnicy kręcili je w specjalnych maszynkach i układali w beczkach z solą i lodem. Nakładali je łyżkami na wafle lub andruty. Smaki dostępne wówczas nie były zbyt wyszukane. Zazwyczaj były to lody mleczne, śmietankowe, w sezonie także truskawkowe, czekoladowe lub z dodatkiem świeżych owoców. Z biegiem czasu komponowano nowe smaki, a ich produkcja rozszerzała się. Podawane były w waflowych pucharkach, pojawiły się także lody w gałkach.

W czasach Renesansu włoski architekt i kucharz odkrył, że po umieszczeniu zamkniętego pojemnika z kremem mleczno-jajecznym w naczyniu z lodem i solą zmrozi się on i w ten sposób powstaną lody. Pierwsza lodziarnia nosząca nazwę Cafe Procope została otwarta w 1686 roku we Francji.

Pierwsze informacje o deserach wykonanych z mleka, owoców i lodu pochodzą ze starożytnych Chin. Tym wymyślnym rarytasem delektowali się także wybrańcy zamieszkujący starożytny Rzym i Grecję. Był to posiłek unikatowy i trudny do wykonania ze względu na konieczność transportu lodu z gór.

Lody wegańskie odróżniają się od pozostałych tym, że nie zawierają w swoim składzie produktów odzwierzęcych. Są to najczęściej sorbety oraz lody wytwarzane z wegańskich zamienników np. mleka kokosowego, sojowego lub z nerkowca z dodatkiem owoców. Mają takie same walory smakowe, jak te wykonane w sposób tradycyjny i na pewno są zdrowe.

Które lody są najmniej kaloryczne?

Gdy chcemy zjeść lody zastanawiamy się na pewno ile mają kalorii i czy nie wpłyną źle na naszą figurę. W zależności od tego, jakie są to lody porcja 100 g zawiera w sobie około 200 kcl. W jednej gałce lodów znajduje się 130 kcl. Porównując to do innych deserów jest to mało. Dlatego też możemy bez obaw zajadać się nimi w upalne dni.

Z pewnością najbardziej zdrowe są lody zrobione samodzielnie w domu. Możemy wykorzystać do tego jogurt lub wodę, świeże owoce i dodatki, np. orzechy. Dodanie małej ilości cukru lub zdrowszego zamiennika przyniesie taki efekt, że kaloryczność znacznie się obniży.