Gdzie zjesz dobre lody w Szczawnicy? Sprawdź adresy w czerwcu 2023

W XVI wieku odkryto, że kiedy zamknięty pojemnik z kremem mleczno-jajecznym zostanie włożony do naczynia z lodem i solą zmrozi się on. Pierwsza prawdziwa lodziarnia nosząca nazwę Cafe Procope powstała we Francji w 1686 roku.

Już w starożytnych Chinach wspominano o deserach z mleka, owoców i lodu. Również w Europie zajadali się tym przysmakiem nieliczni mieszkańcy starożytnej Grecji i Rzymu. Był to posiłek wykwintny, unikatowy i trudny do wykonania z powodu konieczności sprowadzania lodu z wysokich partii górskich.

Lody wegańskie różnią się od pozostałych tym, że nie zawierają w swoim składzie produktów odzwierzęcych. Są to zazwyczaj sorbety oraz lody wytwarzane z wegańskich zamienników np. mleka kokosowego, sojowego lub z nerkowca z dodatkiem owoców. Mają takie same walory smakowe, jak te tradycyjne i z pewnością są zdrowe.

Kaloryczność lodów

Sięgając po lody myślimy o tym ile mają kalorii i czy nie zaszkodzą naszej figurze. W zależności od tego, jakie są to lody porcja 100 g zawiera w sobie około 200 kcl. Jedna gałka lodów waniliowych dostarcza około 130 kcl. Porównując to do innych deserów jest to mało. Bez obaw możemy więc spożywać je podczas upałów.

Najzdrowsze mogą okazać się lody domowej roboty. Przydadzą się do tego jogurt lub wodę, świeże owoce i dodatki, np. orzechy. Dodanie mniejszej ilości cukru lub jego zamiennika spowoduje, że kaloryczność znacznie się obniży.