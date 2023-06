Gdzie możesz zjeść najlepsze lody w Szczawnicy? Które miejsca są polecane w czerwcu 2023?

Jakie były pierwsze lody?

Pierwsze wzmianki o deserach z owoców, mleka i lodu pochodzą ze starożytnych Chin. Również w Europie delektowali się tym przysmakiem nieliczni mieszkańcy starożytnego Rzymu i Grecji. Był to posiłek wykwintny i przysparzający trudności w wykonaniu ze względu na konieczność pozyskiwania lodu z wysokich partii górskich.

W Renesansie włoski architekt i kucharz odkrył, że po włożeniu zamkniętego pojemnika z kremem mleczno-jajecznym do naczynia z solą i lodem zmrozi się on. Pierwsza lodziarnia o nazwie Cafe Procope powstała w 1686 roku we Francji.

W naszej ojczyźnie większą popularność lody uzyskały w latach przedwojennych. Sprzedawano je z wózków na ulicach Lwowa, Krakowa, Warszawy pod postacią dwóch złączonych ze sobą wafli. Otwarte zostały także pierwsze lodziarnie, do których tłumnie ustawiali się klienci.

Po II wojnie światowej lody produkowano na większą skalę, a ich konsumpcja stała się popularna. W początkowych latach tego okresu rzemieślnicy kręcili je w specjalnych maszynkach i układali w beczkach z lodem i solą. Nakładali je łyżkami na wafle i andruty. Oferowane wówczas smaki nie były zbyt wyszukane. Zazwyczaj były to lody śmietankowe, mleczne, a w sezonie także truskawkowe, czekoladowe albo z dodatkiem świeżych owoców. Stopniowo komponowano nowe smaki, a ich produkcja stawała się coraz większa. Podawane były w waflowych pucharkach, zaczęły pojawiać się także lody w gałkach.