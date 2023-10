Apteki w Szczawnicy. Sprawdź, gdzie szukać w październiku 2023

Farmaceuta - charakterystyka

Klienci wracają do swojej ulubionej apteki znajdującej się w Szczawnicy, kiedy wiedzą, że tam otrzymają pomoc farmaceuty. Powinien on wykazywać się empatią wobec pacjentów oraz doświadczeniem. Jest on znawcą farmakologii. Doradzi Ci, jeżeli zapytasz, jaki lek należy zastosować. Posiada on także społeczne zaufanie.